بماذا وصف الكاتب الشهير “عبد الباري عطوان” سجال السودانيين معه حول ” سد النهضة”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

مدح المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم الالكترونية” أدب الخلاف عند السودانيين، في سجالهم معه حول ” سد النهضة”، واصفاً إياهم بالتأدب والتحضر.

وقال ” عطوان” عبر تغريدة له على تويتر بحسب ما نقلت ” السوداني الإلكترونية”: تكتب مقالاً عن سد النهضة تنتقد فيه حياد حكومة السودان، فتاتيك مئات الردود من السودانيين بالأسماء الصريحة في قمة الادب والحضارية واحترام آداب الاختلاف، إنه شعب عظيم راق متميز في خلقه وعلمه، شكراً من القلب لهذا الشعب الشقيق.