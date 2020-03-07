الحكومة تخاطب السفارات الأجنبية لشراء الوقود التجاري

الخرطوم: مشاعر أحمد

علمت (السوداني) أن وزارة الطاقة والتعدين أرسلت خطاباً لوزارة الخارجية لمخاطبة السفارات الأجنبية والمنظمات العاملة في البلاد لشراء الوقود التجاري.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن وزارة الطاقة سترسل تعميما للقوات المسلحة وقوات الشرطة حتى تلتزم القوات الأمنيه العاملة في تأمين الوقود بالخطاب وبضوابط في الالتزام بتعبئة من الوقود بـ (120) جنيه فقط.

وقال المصدر إن الوزارة بصدد تكوين لجنة مع وزارة الزراعة لمراجعة طريقة حساب التصديق للجازولين للمشاريع الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك شهادة بحث زراعي تسمح باستخراج تصديق لأي شخص لتعبئة الجازولين بـ”البرميل” من محطات معينة ومحددة.

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