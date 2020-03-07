العين الثالثة …ضياء الدين بلال

(دينا خالد)!

دينا خالد اسم إسفيري ظل مثيراً للجدل منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، في ظهورها الأول بموقع سودانيزاون لاين الذي يديره صديقنا العزيز الباشمهندس بكري أبو بكر.

من تكون دينا خالد؟ وأين تقيم؟ ومن التقى بها؟ وأين درست؟ وهل الاسم لسياسية معروفة تختبئ خلف هذا الاسم؟ ووو؟!!!

كثير من الأسئلة ولكن بلا إجابات، هنالك اجتهادات يثيرها الغموض ويغذيها الفضول.

بالنسبة لي لم اهتم كثيرا بهذه الأسئلة، فالمتعة والفائدة اللتان توفرهما بوستاتها ومداخلاتها الاسفيرية تغنياني عن ذلك العناء البحثي غير المجدي.

دينا ذكية ولماحة وحصيفة ولها ثقافة متنوعة ومعرفة عميقة بكثير من المواضيع مع سخرية لطيفة غير جارحة ولا صادمة .

كفتني دينا خالد بالكتابة عن المؤتمر الصحفي لوزير المالية دكتور إبراهيم البدوي.

ما حدث كان مؤسفاً ومخجلاً من حيث التنظيم دعك من بعض الأسئلة والإجابات، كتبت على صفحتي في الفيسبوك عقب مشاهدة المؤتمر ومتابعة مباراة المريخ العاصمي والأهلي مروي:

لا فرق بين المؤتمر الصحفي لوزير المالية ومباراة المريخ وأهلي مروي الصفرية

فوضى ودربكة وعدم تركيز ونهاية بلا أهداف!!!!

ساكتفي بعرض ما جاء في بوست النابهة دينا خالد دون إضافة أو تعليق لتعميم الفائدة.

كتبت دينا على صفحتها بالفيسبوك:

اقتراحات لتنظيم المؤتمرات الصحفية البتكون للوزراء وأعضاء السيادي :

أولا : تحديد مندوب واحد لكل صحيفة أو موقع أو مؤسسة إعلامية ..

٢– اختيار مكان يسع العدد المحدد لضيوف المؤتمر ..

٣_ ترتيب توزيع الفرص وكتابتهم في ورقة قبل دخول المسئول القاعة وقبل بداية المؤتمر ..

٤ – يتوزع ضباط أمن بين كل صفين تلاتة للمحافظة على الهدوء ومنع الونسة الجانبية ..

٥- استخدام مايكات متحركة (متنقلة ويير ليس) لاستقبال أسئلة الحضور من إلاعلاميين والصحفيين كل من مكان جلوسه !

٦- يحدد منظم المؤتمر الصحفي مدة المداخلة وعدد الأسئلة.

وبمجرد انتهاء الزمن المحدد للسؤال وهو دقيقة

المهندس يقفل الصوت من مايك الصحفي البتكلم ويفتح المايك الآخر لصاحب الفرصة التانية من مكانه ..

وليعلم الجميع أن المايك بقفل مع الزمن المحدد لو سألت ولا ما سألت ..

إنه لمن المؤسف أن يستخدم صحفيون وإعلاميون كبار (الكبير الله) منبر المؤتمر الصحفي لشرح أفكارهم وطرح رؤاهم في الموضوعات المختلفة …

أمال فى مقالاتكم والأعمدة تكتبوا شنو ؟

الأخوان التوأم النظمو مؤتمر وزير المالية واحد كان بكرڤتا حمراء والتاني بكرڤتا صفراء فتروا فتر شديد ياخ

لما التاني اختفى من نص المؤتمر من الإرهاق والمحاحة والدفيير والنبيح

اتوقع إنو يكون داخ ..

عاجل الشفاء وبنعتذر ليهو عن كل السلوك غير الحضاري الذي أبداه الصحفيون ..

في زولة كانت بتحلقم من مكانها ما سكتت طوال المؤتمر أنا ما عارفة مشت قالت للجهة المرسلاها شنو؟