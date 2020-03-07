رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان و نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حميدتي يشهدان تخريج الدفعة الثامنة من الدعم السريع. أخبار السودان By alsudani Last updated 7 مارس, 2020 12:37 م - 42 0 http://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2020/03/VID-20200307-WA0018.mp4 شارك الخبر:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) مرتبط