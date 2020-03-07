رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان  و نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حميدتي يشهدان تخريج الدفعة الثامنة من الدعم السريع.

أخبار السودان
By alsudani 42 0
alsudani
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