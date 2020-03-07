البرهان و حميدتي يشهدان تخريج لقوات الدعم السريع

يشهد رئيس المجلس السيادى الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك فى تخريج دفعة من قوات الدعم السريع من الكلية الحربية

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