البرهان و حميدتي يشهدان تخريج لقوات الدعم السريع

يشهد رئيس المجلس السيادى الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك فى تخريج دفعة من قوات الدعم السريع من الكلية الحربية
يشهد رئيس المجلس السيادى الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك فى تخريج دفعة من قوات الدعم السريع من الكلية الحربية
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رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان و نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حميدتي يشهدان تخريج الدفعة الثامنة من الدعم السريع.
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