من السبت إلى السبت…كمال حامد

كورونا أوتوماتيك و عادي!!

** لم تنل السيارة اليابانية الأصلية كورونا من الشهرة ما ناله مرض الكورونا كوفيد 19 بل لم ينل أي مرض و وباء ضرب البشرية كما فعل فيروس كورونا الجديد و لنتبادل في مساحة اليوم بعضاً مما علق بالذاكرة من أخبار.

** أولا نحمد الله لأن وطننا العظيم لم يعلن عن أي حالة حتى لحظة كتابة هذه المادة و الحمد لله أن وزير صحتنا الهمام ملتزم الصمت وقد كان أول من أعلن الشهر الماضي عن وجود حالتي اشتباه في وقت لم تعلن مثل ذلك حتى الدول المصابة التي تعلم تمام العلم خطورة مثل هذه التصريحات و (الشفقة تطير) .

** آخر ما أسمعه الآن عن اللجنة الأولمبية الدولية وركزت توقعاً مني عن إلغاء أو تأجيل انطلاق دورة طوكيو الأولمبية صيف هذا العام باليابان والحمد لله أن بيان اللجنة أعلن عن إيقاد الشعلة الأولمبية في موعدها من جبل أوليمبس باليونان هذا الأسبوع شريطة عدم مشاركة الأطفال في فعالية الإيقاد كما كان يحدث منذ قرون حسب التقاليد الإغريقية المؤسسة للأولمبياد.

** بكت بالدمع السخين فرق البعثات المشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة التي اختتمت الثلاثاء الماضية بمدينة الدمام شرق السعودية وكان سبب البكاء لمنعهم التوجه إلى جدة و مكة المكرمة لأداء العمرة التي صدر القرار بمنعها حتى للمقيمين و السعوديين و كانت الوفود التي تأهلت للدور النهائي تنتظر الختام للفوز بالعمرة و سبحان الله فقد أدت الوفود التي غادرت من الأدوار التمهيدية البطولة العمرة و منها بعثة السودان التي لم تحقق أي فوز و(البركة في العمرة).

** منظر الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤلم وهما خاليان من ضيوف الرحمن. و الزوار بسبب فزاعة الكورونا و بدا الهمس حول احتمال إلغاء موسم الحج هذه المرة و العياذ بالله.

**جاءت المعلومات حول المرات العديدة التي تم فيها منع الحج بسبب الأمراض و الأوبئة و بدأت العام 930 م حين سرق القرامطة الحجر الأسود و منع الحج بسبب الأمراض الطاعون عام 1257م و 1814م و عام 1846 بسبب الكوليرا و 1895م بسبب التايفويد و آخر مرة صدرت توجيهات بتقليل عدد الحجاج عام 1987م بسبب السحائي و نأمل ألا تكون الأخيرة في 2020م بسبب الكورونا.

** ألغت جامعة الدول العربية اجتماع وزراء الشباب والرياضة كما أجلت القمة العربية حتى يونيو وحتى منظمة الأوبيك خصصت اجتماعها للكورونا.

** وجه اتحاد الكرة الانجليزي بإيقاف التهاني والقبلات بين اللاعبين في المباريات ابتداء من هذا الأسبوع لحين إشعار آخر و هذا يعني أن أي لاعب يحرز هدفاً يذهب بعيداً ويكتفي بتهنئة نفسه.

** نقطة نقطة **

** الفاخر الفاخر الفاخر ما كنت أظن أن الاسم هو نفسه لعبوة معسل الشيشة الشهير وصار بقدرة قادر منتقلاً من تجارة المعسل إلى تصدير الذهب السوداني واستيراد احتياجات البلاد الضرورية (أرزاق).

**تحدد يوم 17 من شهر مارس الحالي لبداية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد واستغلال نفوذ وكان ضمن حملته للانتخابات الأخيرة أنه التقى برئيس السودان أكبر دولة إفريقية عربية إسلامية وكانت تعرف باللاءات الثلاثة شكراً حمدوك الموافق شكراً برهان المنفذ.

** هتفت ممازحاً الأصدقاء في مقصورة إستاد الدمام (الكرة الإفريقية تكسب) حيث وصلت أربعة فرق إفريقية للدور نصف النهائي وحدها وهي السنغال و تونس ومصر والمغرب.

** انضم لون ذهب جديد لألوان الذهب الأسود البترول والذهب الأصفر سيد الاسم والذهب الأبيض القطن واللون الجديد هو الذهب الأزرق و الرمزية لمياه الأنهار العذبة والتي يرى العالم أن الحروب القادمة ستكون مائية أي من أجل المياه و مصر هددت بإيقاف ملئ سد النهضة الإثيوبي هذه السنة.

** خطوة أن تحفظ السودان على قرار جامعة الدول العربية الداعم لمصر و تحفظ السودان لأن مصر تحفظت على الخارطة الدولية التي أشارت لوجود حلايب و شلاتين ضمن حدود السودان و كنت أظن أن حكومة الثورة تتصرف بذكاء أكثر وتعلن سودانية المثلث هذه الأيام ومصر تود وقوفنا إلى جانبها رغم تمصيرها للمثلث وإقامة قاعدة عسكرية داخله ليت الثوار يخصصون واحدة من مليونياتهم حول حلايب أو الدعوة لمسيرة للمثلث وسنكون من أول المشاركين فيها.

** الوزير مدني عباس مدني الأكثر تصريحات والأسبوع الماضي تولى إعلان قرارات مجلس الوزراء ياربي هل كان زميلنا فيصل محمد صالح غايباً أم ماذا?.