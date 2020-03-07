الخارجية تسمي البدوي متحدثا رسمياً

الخرطوم. سوسن محجوب

سمت الخارجية رسمياً السفير حيدر البدوى متحدثا رسمياً للوزارة خلفا لسفير منصور بولاد، ولم يستبعد مصدر رفيع في تصريح لـ” السودانى” إن يكون سبب إعفاء بولاد من منصبه تصريح أدلى به حول عدد المفصولين الذين تتجه لجنة إزالة التمكين لاعفائهم من الخارجية قبيل إعلان اللجنة عن ذلك رسمياً.

وكلفت الخارجية بولاد بإدارة الجنوب.

أما السفير حيدر البدوي من الدفعة “٨٦” ومن أوائل السفراء الذين فصلتهم الإنقاذ وغادر إلى قطر حيث عمل محاضرا بإحدى جامعاتها وتمت إعادته مؤخراً للخارجية بقرار من لجنة إعادة المفصولين ضمن عشرة من الدبلوماسيين.

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