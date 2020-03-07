الفكي يطالب بالابتعاد عن روح الانتقام والتشفي

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السياده الانتقالي محمد الفكي، انهم بحاجة إلى قيادات حكيمة لديها قدرة مناصحة السلطان.

و شدد الفكي في مخاطبته تدشين مبادرة الشيخ الياقوت لوحدة الصف الوطني اليوم ” السبت” ، على عدم انحراف الثورة عن مسارها، مطالباً بالتواضع والتوافق على سيادة روح التسامح في السودان والابتعاد عن روح الانتقام والتشفي وكل ما يزيد الفرقة، مؤكدا أهمية الالتزام بسلمية الثورة التي أوضحت قدرة المجتمع على انتزاع حقوقه، مشددا على محاسبة كل من أجرم في حق المجتمع أو أخذ شيئا لا يستحقه بالقانون.

وأضاف: ” الغبن والظلم كانا كفيلين بأن يقتص الناس بأيديهم لكن ننتظر جميعا دولة القانون ومع ذلك نأتي لنتصالح”.