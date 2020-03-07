المريخ يبدأ الاستعداد لمواجهة الشرطة في الممتاز

الخرطوم: السوداني

يؤدي فريق الكرة بنادي المريخ في السابعة من مساء اليوم الحصة التدريبية الرئيسية استعدادًا لجولة الشرطة القضارف في بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وينتظر أن يعمل الجهاز الفني بقيادة التونسي أمين المسلمي على تصحيح السلبيات التي ظهرت في لقاء الأهلي مروي في الجولة الماضية.

وكان المريخ قد سقط في فخ التعادل دون أهداف في المباراة التي جرت “الخميس” بملعب الخرطوم الدولي ليتوقف في محطة “45” نقطة بالدوري الممتاز.

وسينضم إلى التدريبات كلٌّ من عماد الصيني الذي غاب عن لقاء الأهلي للإيقاف، فيما سيواصل الريح حامد وحمزة داؤود تمارين التأهيل للتعافي من الإصابة التي ألمت بهما في الفترة الأخيرة.

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