حميدتي: الدعم السريع و القوات المسلحة وجهان لعملة واحدة

الخرطوم: السوداني

أكد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن “الدعم السريع” داعمة ومساندة للقوات المسلحة، وهما وجهان لعملة واحدة، ووفق رؤية استراتيجية موحدة.

وقال لدي مخاطبة تخريج الدفعة الثامنه لقوات الدعم السريع اليوم ” السبت” ، إن من واجبات “الدعم السريع” والقوات المسلحة حماية العملية الديمقراطية وصولاً بالبلاد لإنتخابات حرة ونزيهة ينتخب فيها الشعب قيادته بإرادة حرة.

وجدد طرح مبادرة ميثاق شرف لحماية الديمقراطية توقع عليها كل القوى الفاعلة في المنشط السياسي حتى ننهض بالبلاد.

وأوضح حميدتي أن الدفعة المتخرجة ظلت بميدان التدريب لـ(13) شهراً متواصلة، تلقت فيها التدريبات العسكرية التي ترفع الكفاءة القتالية والمهنية، وأصبحت مؤهلة لتنفيذ كافة المهام بكل احترافية وحماية تراب هذا الوطن.

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