المريخ يعيّن التونسي الفطناسي مدربًا للحراس

الخرطوم: السوداني

أعلن نادي المريخ أمس “الجمعة” عن تعيينه للمدرب التونسي الفطناسي في منصب مدرب الحراس وإعفاء الكابتن حامد بريمة ومنحه حقوقه.

وأوضح النادي أن الوطني جمال أبو عنجة اعتذر عن المواصلة مع الجهاز الفني الحالي لأسباب لم يكشف عنها، وتمّ تسليمه مستحقاته المالية وتقديم صوت شكر له.

وأبو عنجة كان قد غادر منصبه مديرًا فنيًا للفريق بعد الانتقادات الحادة التي تلقاها على خلفية تراجع نتائح المريخ في بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب ما علمت “السوداني”، فإنّ الأحمر شكر أبو عنجة على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق، وتمنى له مزيدا من التوفيق.

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