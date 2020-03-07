شداد: لا مشكلة لدينا في تنفيذ قرار “كاس”

الخرطوم: السوداني

أوضح رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، كمال شداد أنّهم ملتزمون بتنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضي ”كاس” والقاضي بمنح نادي المريخ الخرطوم لقب الدوري الممتاز لعام 2018م.

وقال شداد في تصريحاتٍ لتلفزيون السودان أمس ”الجمعة” إنّه ليس لديه مشكلة في تنفيذ القرار، مؤكّدًا أنّه لا يوجد ما يجعلهم يذهبون إلى المحكمة الفيدرالية.

وأشار شداد إلى أنّه لا ينحاز إلى نادٍ على حساب الآخر.

وتابع” لا فرق عندي بين ناديي الهلال والمريخ، وأنا لا أهتم بما يدور في الشارع”.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” قد أصدرت قرارًا مؤخرًا، طالبت فيه اتحاد كرة القدم السوداني بإعلان نادي المريخ الخرطوم بطلاً للدوري الممتاز للعام 2018م.

وجاءت الخطوة على خلفية شكوى دفع نادي المريخ ضد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني طاعنًا في مشاركة اللاعب هشام جنية في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسة الممتاز في العام 2018.

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