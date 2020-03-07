أميرة الفاضل تتفاجأ بحظرها من السفر لمقر عملها بأديس أبابا

الخرطوم: السوداني

تفاجأت مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي أميرة الفاضل بحظرها من السفر ، بعد وصولها الي مطار الخرطوم متوجهة إلى مقر عملها بأديس ابابا وذلك بقرار من لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال ولَم تتمكن من السفر الا بعد تدخل جهات عليا للحيلولة دون ازمة مع الاتحاد الافريقي

وكانت اميرة قد وصلت الخرطوم مطلع الشهر بدعوة رسمية من حكومة السودان لحضور تدشين اعلان نتائج بحث أعده الاتحاد الافريقي عن الاثار الاقتصادية والاجتماعية للجوع علي المجتمعات الافريقية بإشراف وتمويل الاتحاد الافريقي وكان قد تقرر اعلان نتايج البحث من الخرطوم في احتفال يحضره ممثلو المنظمات الدولية المشاركة فيه مثل اليونسيف بجانب مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي باعتبار ها صاحبة الاختصاص

وكشف مقربون من اميرة انها حين وصلت مطار الخرطوم قبل عدة ايّام فوجئت بسحب كافة مظاهر الاستقبال بما فيها السيارة المخصصة لها بصفتها الرسمية ثم أبلغت ان الاحتفال قد الغي بسبب مشاركتها فيه فطلبت منهم قيام الاحتفال لتفادي الحرج باعتبار ان ضيوفا اخرين كانوا قد بدأوا بالفعل التوافد الي الخرطوم متعهدة بعدم المشاركة فيه الا انها أبلغت ان قرار الغاء الاحتفال نهائي.

وقد ابدت اميرة الفاضل دهشتها واستيائها من الاجراء الذي تعرضت له في مطار الخرطوم متسائلة عن الأسس القانونية والخطوات التي اتبعتها لجنة ازالة التمكين ولماذا لم تخطر بها مسبقا