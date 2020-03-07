فاروق جبرة: احترمت المريخ فخرجت بما أريد

الخرطوم: السوداني

قال مدرب أهلي مروي، فاروق جبرة، إنّه تمكّن من الخروج بنتيجة التعادل في مباراته أمام المريخ رغم النقص العددي، مشيرًا إلى أن أسلوب منافسه ساعده في تحقيق هدفه.

وفق جبرة، فإنّه يرى أن النتيجة التي خرج بها من المباراة مرضية إلى درجةٍ كبيرة.

و”الخميس”، أوقف الأهلي مروي انتصارات المريخ الخرطوم المتتالية في الدوري الممتاز، عندما فرض عليه التعادل من دون أهداف.

وأوضح فاروق جبرة أنّه احترم المريخ وتعامل معه بواقعية، معربًا في الوقت ذاته بسعادته بالنتيجة التي حصل عليها.

وتابع” لعبنا بروحٍ جماعية وكانت المحصّلة في نهاية المطاف الحصول على نقطة غالية”.

ويملك الأهلي مروي في رصيده ”31″ نقطة منحته المرتبة التاسعة بالدوري الممتاز.

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