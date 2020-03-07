الهلال يقسو على الرابطة كوستي بخماسية ويعزّز صدارة الممتاز

الخرطوم: السوداني

أمطر الهلال الخرطوم شباك منافسه الرابطة كوستي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس “الجمعة” في بطولة الدوري الممتاز ضمن المرحلة الـ”23″.

وواصل”الأزرق” تقدّمه في المنافسة والابتعاد بصدارة الدوري بعدما وصل إلى النقطة الـ”48″ بفارق”3″ نقاط عن أقرب منافسيه، وبالمقابل بقي ممثل كوستي في “19” نقطة.

ودفع الجهاز الفني للهلال بتوليفة ضمت أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، السمؤال ميرغني، فارس عبد الله ، أبو عاقلة عبد الله، كاديو ديدي، سليم برشاوي، عبد الرؤوف، ومحمد موسى الضيّ ووليد بخيت الشعلة.

ومنذ البداية كشّر “الأزرق” عن أنيابه، وهاجم بضراوة كبيرة على الضيوف من أجل تسجيل الأهداف، وأفلح بالاستراتيجية التي اتبعها في الحصول على مبتغاه بعدما وقع مدافع الرابطة كوستي في خطأ ليحرز هدفًا في مرماه عن طريق محمد جمال، وبعدها عزّز الهلال مستفيدًا من ربكة منافسه في تسجيل الهدف الثاني الذي انتهى على الشوط الأوّل.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته على اللقاء، وبادر بإحداث عديد من الفرص السانحة للتسجيل، ونجح عبد الرؤوف، وأبو عاقلة عبد الله في تعزيز نتيجة الفريق، قبل أن ينجح وليد الشعلة في تسجيل الهدف الخامس من كرة تصويبة خارج خط الـ”18″.

وبعدها أحكم “الأزرق” قبضته على المباراة مع بعض الهجمات المرتدة الخجولة والتي لم يجد دفاع الهلال أيّ معاناةٍ في التعامل معها بحسم.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أيّ جديدٍ ليعلن الحكم نهاية المباراة بتفوق الهلال بخمسة أهداف دون مقابل ليصل الفريق إلى النقطة الـ”48″، فيما بقيت الرابطة في”19″ نقطة.

مرتبط