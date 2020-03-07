الرجاء المغربي والزمالك المصري وجه لوجه في نصف نهائي ابطال أفريقيا

الخرطوم:السوداني

في مباراة صعبة خارج ارضه وجماهيره تمكن فريق الرجاء المغربي من خطف بطاقة التأهل الي نصف نهائي ابطال افريقيا , واستمرت المباراة بدون اهداف حتي الدقيقة “50” عندما افتتح فريق مازيمبي الكنغولي النتيجة عن طريق تمريرة في قلب دفاع الرجاء , استمر اللعب حتي احتسب الحكم ضربة جزاء لمازيمبي في الدقيقة “70” بعد عرقلة المهاجم داخل منطقة العمليات, انبري لتسديد الركلة لاعب مازيمبي “موليكا” لكن حارس الرجاء “انس” يتعملق في صد الركلة, ليستمر اللعب الي ان ينتهي اللقاء بتأهل الفريق المغربي رغم الخسارة بمجموع (2/1).

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