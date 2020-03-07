شاهد بالصورة|| عشرات الجنود من “قوات الدعم السريع” يحيطون بالداعية المثير للجدل ” محمد مصطفى عبدالقادر”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

حاصر عشرات الجنود من قوات الدعم السريع، الداعية الإسلامي الشهير ” محمد مصطفى عبدالقادر” من أجل التقاط صور سيلفي معه.

وظهر ” عبد القادر” في صور تبادلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي محاطاً بالعشرات من أفراد قوات الدعم السريع، خلال الإحتفال بتخريج11 الف مجنداً من الدعم السريع، اليوم السبت، بالكلية الحربية بالخرطوم، بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول “محمد حمدان حميدتي”.

وصعد نجم الداعية ” محمد مصطفى عبدالقادر” بعد انتشار مقاطع فيديو له على شكل واسع بالسوشيال ميديا، وهو يلقي محاضراته بطريقة مثيرة للجدل.

ويُذكر قوله: بأنه أصبح يسير بصعوبة في الشارع العام من فرط أعداد المعجبين والمعجبات من طالبات الثانوي والجامعة اللائي يرغبن في التقاط صور معه.