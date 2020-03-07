شاهد بالفيديو|| وزير الطاقة يتحدث بصراحة: ما لم يكن هناك عون خارجي عاجل سنضطر أن نتعامل مع ” الفاخر” وغير ” الفاخر”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

قال وزير الطاقة والتعدين “عادل علي إبراهيم” في مقطع فيديو متداول ” تصور بلد بحالها ماعندها 10 مليون دولار لتغطي استيراد شحنة غاز بالجد دا الكلام العايزين الناس يفهموه تماماً”.

وأضاف وزير الطاقة بمنتهى الصراحة: إذا لم يكن هناك عون خارجي قوي كما حُظيت به مصر أيام التغيير ودول أخرى، إذا لم يكن هناك دعم قوي سنقعد نعاني بهذه الطريقة ونضطر لنتعاون مع الفاخر والغير فاخر وغيره”.

مردفاً: بان التعامل مع شركة الفاخر كان إجراء اضطراري لجأ إليه وزير المالية، مابنقدر نقول للناس اصبروا علينا انتو تفهمو تماماً الوضع ولاتحتاجوا ليذكروكم لتصبروا عليه”.

وقال ” عادل” في تلميح لهذا التعامل : البعرف السودانيين كويس مابتخفى عليهو حاجة إذا حد ساعدك وقدم ليك أي مساعدات وطلب منك خدمة بتلبيها ليهو لانو خدمك في الأول أحسن الاخوة يعلموا هذه الخاصية في الطبع السوداني”.