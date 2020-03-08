البرهان يتعهد بحماية الفترة الانتقالية وحميدتي يدعو لميثاق شرف سياسي

الخرطوم: السوداني

تعهد رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحماية الفترة الانتقالية والمحافظة عليها حتى تعبر البلاد إلى سودان المستقبل والحرية والعدالة والسلام.

وخاطب البرهان أمس احتفال قوات الدعم السريع بتخريج الدفعة الثامنة باستاد الكلية الحربية.

وقال إن “الدعم السريع” ستظل سنداً وعضداً للقوات المسلحة ودعَماً للصف الوطني وسنداً لبناء السودان والسلام، ولحماية وحراسة البلاد.

وحيا البرهان الشعب السوداني والقوات المسلحة و”الدعم السريع” والأجهزة الأمنية الأخرى. وقال: “سنسعى لصياغة هذه القوات وفق خطة المرحلة الحالية والمستقبلية بما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها”.

وأشار إلى أهمية إعادة تنظيم القوات بما يتوافق مع الدستور ومع متطلبات ومهام هذه القوات.

وأكد البرهان، أن قوات الدعم السريع شريكة في حماية الثورة السودانية، وقال: “نسعى لتكون راية السودان عالية موحدة”.

وأضاف: “عهدنا مع الشعب السوداني أن نحميه ونحمي خياراته وأن نقوده إلى مستقبله الذي خرج من أجله”.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن “الدعم السريع” داعمة ومساندة للقوات المسلحة، وهما وجهان لعملة واحدة، ووفق رؤية استراتيجية موحدة.

وقال إن من واجبات “الدعم السريع” والقوات المسلحة حماية العملية الديمقراطية وصولاً بالبلاد لانتخابات حرة ونزيهة ينتخب فيها الشعب قيادته بإرادة حرة.

وجدد طرح مبادرة ميثاق شرف لحماية الديمقراطية توقع عليها كل القوى الفاعلة في المنشط السياسي حتى تنهض بالبلاد.

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