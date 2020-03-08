حمدوك يؤكد مشاركة المرأة في كافة مستويات الدولة

الخرطوم: السوداني

وعد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بتعزيز مشاركة المرأة في كافة المؤسسات بالشكل الذي يعبّر عن دورها العظيم.

و أكد التزام حكومة الفترة الانتقالية بالمُضي قدماً في إنهاء كافة مظاهر التمييز المؤسسي والاجتماعي ضد المرأة، سعياً لإيصال حقوقها المستحقة في كافة أرجاء الوطن.

و نوه حمدوك في تغريدة على (تويتر) اليوم “الاحد” الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الى انهم يدركون أن تحقيق المساواة هو أحد أساسيات صنع انتقال سلمي ناجح ومستدام في السودان.

واضاف بان المرأة السودانية ظلت في مقدمة الركب، وهي تقاوم تأثيرات الحرب والنزوح والعنف والاضطهاد، “فلم يبدأ تاريخها النضالي بثورة ديسمبر ولن ينتهي بها

وتابع بان الشعب سيظل ممتنا لدور نساء السودان وشجاعتهن في مقاومة الظلم.

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