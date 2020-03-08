الحجز على مقر جهاز التحصيل الموحد للموارد

الخرطوم : مشاعر أحمد

حجزت الشرطة الامنية بولاية الخرطوم اليوم “الاحد” على مقر جهاز التحصيل الموحد للموارد بولاية الخرطوم.

و قال مصدر لـ(السوداني) ان الحجز تم بعد ان تقدمت لجان المقاومة ضددها بـ(3) عرائض في نيابة الخرطوم شمال من ضمنها الفساد، مشيراً الى ان اللجان خاطبت وزارة المالية بخصوص الامر و كان ردها ان الجهاز جهة منفصلة لا تتبع لها و انها لا تورد لديها سوا 12% فقط من جملة الايرادات الواردة اليها .

و طبقا لمصدر (السوداني) تم الحجز على المقر لجهة ان كان يتبع للامن الشعبي.