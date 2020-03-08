وزير الخزانة الامريكي  يأمل ان يتم رفع اسم السودان من  قائمة الارهاب قريبا

الخرطوم.سوسن محجوب

اقر مساعد وزير الخزانة الأمريكي المختص بالإرهاب مارشال بلينغيسا

بان وجود اسم السودان فى قائمة البلدان الراعية للإرهاب هو العائق امامه للاستفادة من رفع الحظر الاقتصادى الامريكى عليه حيث لا يستطيع إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية الدولية.

وقال بلينغيسا الذى وصل الخرطوم بصحبة وفد فى لقاء له مع وزيرة الخارجية اسماء محمد عبدالله بوزاراتها اليوم “الاحد” أنه” يأمل” أن يتم رفع إسم السودان من تلك القائمة “قريب”

وفى الاثناء دعت عبدالله “بلينغيسا” للمساهمة في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يساعد على حثّ البنوك والمؤسسات المالية على التعامل البنكي مع السودان وتسهيل التحويلات المالية مما يؤدى الى دمج البلاد في النظام المالي الدولي وتسهيل الاستثمار.

واحاطت وزيرة الخارجية الامريكى بتطور الوضع الاقتصادى فى السودان وترتيبات مفاوضات السلام بالعاصمة جوبا فى السياق.