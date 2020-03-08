حمدوك:  الولايات المتحدة شريك استراتيجي للعمل مع السودان

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريك استراتيجي فى العمل مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة.

و جدد لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء وفد وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب برئاسة مساعد الوزير مارشال بيلنغسلي حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي.

وتناول اللقاء الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مساندة ومساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ أولوياتها وبرامجها خاصة في مجالي الاقتصاد والسلام.

من جانبه عبر وفد وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب عن سعادتهم بزيارة للسودان، وأوضحوا أن القيود المالية والاقتصادية تم رفعها عن السودان، وأكدوا أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت وأشاروا إلى وجود لجان في أمريكا تعمل في هذا الشأن.

