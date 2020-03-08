إحتجاجات ببري رفضاً لرئاسة حميدتي للآلية

الخرطوم: مشاعر أحمد

إندلعت احتجاجات في حي” بري” من قِبل لجان المقاومة بعد ان اكتملت مهلتها للحكومة للرد على بيان اعلنت فيه رفضها رئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حميدتي، لآلية ادارة الازمة الاقتصادية و كذلك رفضها لمقرر الآلية مريم الصادق المهدي.

و كشف عضو لجنة المقاومة مجاهد الرشيد لـ(السوداني) عن ارسال مناديب اليهم من قبل الفريق أول محمد حميدتي للتشاور معهم في الامر، مضيفاً ان ابرزهم رجل الاعمال كركساوي، و سيكون هناك اجتماع مشترك خلال اليوم.

وفي وقت اعلن فيه الرشيد عن تصعيد آخر بسحب جميع اعضاء لجان المقاومة من المواقع الازمات “المواصلات، محطات الوقود، و المخابز”، حال استمرت الحكومة في صمتها.