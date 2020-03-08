تطورات جديدة.. سوداكال يتحدث مع والد ريشموند ويعد بتحويل مستحقاته من (دبي)

الخرطوم: السوداني

حصلت”السوداني” على آخر التطورات المتعلقة بقضية مستحقات لاعب المريخ المحترف الغاني ريشموند.

وقال مصدر مقرب من اللاعب للصحيفة أن ريشموند تلقى اتصالا هاتفياً جديداً من سوداكال في غضون اليومين الماضيين.

وأضاف أن جلسة ثانية انعقدت بين رئيس المريخ آدم سوداكال واللاعب عقب مباراة الأهلي مروي الأخيرة تم من خلالها التأمين على إرسال مستحقات ريشموند في حساب والده بالعاصمة الغانية أكرا.

وأبلغ المصدر بقوله إن اللاعب الغاني أبلغ سوداكال بأن أسرته ممثلة في والده تحدثت معه بصورة واضحة وطالبته بالعودة إلى بلاده طالما أنه غير مرتاح من ناحية مالية ولا يتم الإيفاء بحقوقه في المريخ مشيراً إلى أنه لن يستطيع الاستمرار حالما استمر الوضع الحالي.

وبحسب المصدر فإن سوداكال طلب من ريشموند السماح له بالحديث مع والده وهو بالفعل ما تم حيث طلب رئيس المريخ من والد المهاجم الغاني إرسال رقم الحساب البنكي الخاص به حتى يتم تحويل المبلغ المتفق عليه.

وأكد اللاعب في حديث مع مقربين بأن سوداكال وعد والده باكتمال التحويل المالي إلى حسابه في توقيت أقصاه (الإثنين) القادم لافتاً إلى أن إرسال مقدم عقده سيتم من أحد الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار اللاعب في حديث له مع مقربين إلى أنه باق بالخرطوم وملتزم بعقده مع الفريق إلى حين انقضاء المهلة التي قطعها له رئيس النادي سوداكال.

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