المريخ ينفذّ الاستراتيجية الرئيسية لمواجهة الشرطة القضارف

الخرطوم:

سيخوض المريخ مساء اليوم”الأحد” التدريب الرئيسي استعدادًا لمباراة بعد غدٍ”الثلاثاء” في بطولة الدوري الممتاز.

وسيعمل الطاقم الفني بقيادة التونسي أمين المسلمي على تجهيز العناصر الأساسية التي سيؤدي بها لقاء الشرطة القضارف.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة عن التمارين”الجمعة” قبل أنّ يعود الفريق إلى التمارين أمس”السبت”.

ينتظر أنّ تغادر بعثة فريق الكرة بنادي المريخ صباح غد”الإثنين” إلى القضارف لخوض مباراة المرحلة الـ”24″ من الدوري الممتاز.

ومن المتوقّع أنّ يترأس البعثة خالد أحمد المصطفى بجانب الجهاز الإداري والفني وقائمة من”20″ لاعبًا.

وسيخوض”الأحمر” بملعب القضارف تدريبه الختامي تأهبًا لملاقاة الشرطة بعد غدٍ”الثلاثاء” في الممتاز.

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