الهلال يستعد لـ”الخيّالة” من”الجوهرة الزرقاء”

الخرطوم: السوداني

يخوض فريق الكرة بنادي الهلال الخرطوم في السادسة من مساء اليوم”الأحد” الحصة التدريبية الرئيسية تأهبًا لمباراته المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز أمام هلال الفاشر.

وحقق”الأزرق” الفوز بخمسة أهداف دون مقابل على الرابطة كوستي في المباراة التي جرت أمس الأول ضمن المرحلة الـ”23″ من الدوري الممتاز ليعزّز صدارته للمنافسة.

وسيعمل الجهاز الفني بقيادة الفاتح النقر على معالجة سلبيات مواجهة الرابطة كوستي بجانب تجهيز عناصره الأساسية لمواجهة الثلاثاء.

ومن المنتظر أنّ ينضم اللاعب نزار حامد إلى المجموعة والتدرّب بصورةٍ طبيعية بعدما تعافى من الإصابة مؤخرًا، وخضع إلى برنامج تأهيلي منح بعدها الضوء الأخضر للمشاركة في التمارين الجماعية.

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