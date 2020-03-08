قطاع الاستثمار بالمريخ يطمئن الأنصار بشأن موقف التش

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس لجنة الاستثمار بنادي المريخ محمد أبو أواب عن عزمه المحافظة على كلّ عناصر الفريق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ التش سيبقى في النادي وأنّه لن يغادر.

وبحسب الصفحة الرسمية لقطاع الاستثمار، فإنّ أبو أواب بعث برسالة إطمئنان لجماهير الأحمر مطالبًا فيها بعدم الانسياق وراء ما يثار بشأن مغادرة أحمد التش للقلعة الحمراء.

وأوضح أنّ التخطيط لتسجيل التش بأحد الأندية ليس صحيحًا، وأنّه لا يوجد أيّ لاعب في المريخ مغادرة ناديه لأنّ الأمر غير ممكن.

وبشّر أبو أواب عن أنصار الأحمر بمشاريع استثمارية ضخمة في الفترة المقبلة، ستعمل على تمويل النادي بنفسه للانعتاق من جيوب الأفراد.

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