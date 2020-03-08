أهلي عطبرة يتمسّك بالبقاء في الدوري الممتاز

الخرطوم: السوداني

يؤمن رئيس نادي الأهلي عطبرة حسن عابدين بحظوظ فريقه في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز رغم تذّيله للمنافسة حاليًا.

ويقول عابدين في تصريحات صحفية أمس إنّ نتائج الأهلي عطبرة في الدوري الممتاز سيئة وكارثية، مشيرًا إلى أنّه ورغم ذلك لم يهبط الفريق.

وأضاف”صحيح أنّنا نمرّ بفترةٍ صعبة، ونشعر بخيبة أمّل كبيرة جراء هذه النتائج ولكن ما زال أملنا قائمًا وسنقاتل حتى الأسبوع الأخير”.

ويتواجد الأهلي عطبرة في المرتبة الأخيرة بالدوري الممتاز برصيدٍ يصل إلى”11″ نقطة.

وتابع حسن عابدين” ما زالت أمامنا تسع جولات في الدوري، وعلينا أنّ نكون فيها أقوياء ونعتمد على أنفسنا”.

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