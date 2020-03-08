مداولات واسعة في عمومية اللجنة الأولمبية السودانية

الخرطوم: السوداني

أجازت اللجنة الأولمبية السودانية تقرير أدائها السنوي وذلك في أعمال الجمعية العمومة العادية التي انعقدت بمقرها بالحديقة الدولية بعد اعتماد نصابها من الأعضاء المشاركين في الاتحادات والهيئات المنضوية تحت لواء اللجنة الأولمبية.

وشهدت الجمعية مداولات واسعة في أعمالها حول برامج أنشطة عمل اللجنة في الدعم والتمويل للاتحادات وفق اللائحة المنظمة وكيفية تطوير الموارد والإمكانات المتاحة عبر رؤية استثمارية جديدة تتيح للجنة القدرة على دعم حركة النشاط في الاتحادات.

وأمنت الجمعية على أهمية وضرورة التركيز على قطاع الناشئين ليحظى بالرعاية الكاملة في عمل الاتحادات بوصفهم الشريحة التي يمكن لها أن تسهم في تطوير وترقية مستقبل العمل الأولمبي. أوصت الجمعية باستكمال أعمالها خلال إعدادها وترتيبها للجمعية الانتخابية المرتقبة.

يشار إلى أنّ رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ هاشم هارون لدى ترأسه أعمال الجمعية بحضور نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبد الرحمن السلاوي وقادتها وأعضاء مجلس إدارتها ومكتبها التنفيذي وسكرتيرها حسام هاشم خوجلي.

وأكّد هارون على المبادئ الأصيلة في منهاج وميثاق العمل الأولمبي التزاماً لا يحاد عنه والعمل بعلاقات تقوم على التعاون المشترك مع كافة المؤسسات ووزارة الشباب والرياضة لخدمة الأهداف والمصالح الداعمة لتحقيق النفع العام.

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