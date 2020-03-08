الأهلي المصري والرجاء البيضاوي في المربع الذهبي لدوري الأبطال

الخرطوم: السوداني

حسم الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي تأهلهما إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا على حساب صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكنغولي على التوالي.

وفرض الأهلي المصري التعادل بهدفٍ لكلٍ على مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في ملعب”لوكاس موريبي” بمدينة بريتوريا، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنح النتيجة الأهلي بطاقة العبور إلى نصف نهائي البطولة مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدفين دون رد.

وحصد الرجاء البيضاوي بطاقة التأهل للنصف النهائي من البطولة الإفريقية رغم خسارته أمس أمام مازيمبي الكنغولي بهدفٍ دون مقابل.

واستفاد ممثل المغرب من فوزه ذهابًا بهدفين دون رد.

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