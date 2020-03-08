أبرز داعمي ثورة ديسمبر ومنفذي ” اعتصام القيادة” مستشاراً لـ ” حميدتي”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

فجر الناشط السياسي المعروف ” فارس النور” خبراً من العيار الثقيل، معلناً عن توليه منصب مستشاراً لنائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول ” محمد حمدان حميدتي”، بحسب ما نقلت ” السوداني الإلكترونية”

وقال “النور ” في تدوينة له على حسابه ب “فيسبوك” يوم الأحد: ” اعلم انني أضع كل تاريخي في مهب الحريق بتولي هذا المنصب، ولكن سمعتي لاتمثل قطرة دم واحدة من دماء الشهداء الذين ماتوا من أجل دولة الحرية والعدالة والديمقراطية “.

مضيفاً: ” اعلم ان بعضكم قد يظن إني خدعت ولكني حاورت الرجل كثيراً فصدقته وصدقني وموعدنا صندوق الانتخاب”.

وأشار ” النور”: لقد كان هنالك خيار ان أخفي هذا الأمر، ولكني رأيت انه من الأخلاق ان أعلن عنه.

ويُعد الناشط “فارس النور” من أبرز قادة العمل الطوعي في السودان، وقيادات ثورة ديسمبر من الشباب الذين دعموا تنفيذ اعتصام القيادة العامة من خلال منظمته “مجددون”.

و توّج في مايو من العام ٢٠١٨ من قبل رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجائزة “صنّاع الأمل” وقدرها مليون درهم إماراتي كجائزة ” شخصية”.