أول ردة فعل لـ “حرم رئيس الوزراء السوداني” عقب محاولة اغتياله

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أعلنت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السوداني تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدة أن “حمدوك بخير ولم يصب بشيء”. وأضافت: “إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده”، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”

وكان التلفزيون السوداني، قد أعلن عن نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

و تشير الأنباء إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير السيارة”، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار”.

كما نقل شهود عيان، إن “الانفجار وقع شرق جسر كوبر شمال شرق الخرطوم واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.