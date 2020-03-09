(السوداني) تكشف هوية السيارة المفخخة التي استهدفت موكب حمدوك

الخرطوم: محمد أزهري

كشف مصادر رفيعة لـ(السوداني) عن هوية السيارة التي انفجرت اثناء سير موكب رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك صباح اليوم الاثنين بالقرب من كبري كوبر ببحري.

وقالت المصادر إن السيارة ماركة اكسنت تحمل رقم اللوحة (36516)، موضحة أنها كانت تقف بجانب الطريق دون سائق، وأشارت المصادر إلى أن السيارة انفجرت لحظة عبور موكب حمدوك، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأكدت المصادر على أن السلطات تجري تحقيقات واسعة بشأن التفجير وهناك فرق من الأدلة الجنائية متخصصة في المتفجرات تعمل ميدانيا لتحديد نوعية المجسم المتفجر.

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