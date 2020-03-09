شاهد|| أول ظهور لرئيس الوزراء السوداني بعد محاولة اغتياله

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

حصلت السوداني الإلكترونية، على أول صور لرئيس مجلس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك” بعد محاولة اغتياله الفاشلة صباح اليوم بالخرطوم.

وظهر ” حمدوك” بالصور التي التقطت له لحظة وصوله إلى مجلس الوزراء محاطاً بعدد من مساعديه وبعض الوزراء.

وقال ” حمودك” عبر تغريدة على حسابه بتويتر: ” أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام”