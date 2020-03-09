حسام هاشم: هذا ردّنا على أحاديث الخلافات بيننا والبوشي وتُهم انتمائنا للمؤتمر الوطني

الوزارة رفضت الرد على خطاباتنا في تصرف غريب

قانون الرياضة به الكثير من المواد التي تتعارض مع الميثاق الأولمبي

الجمعية العمومية ناجحة وعلاقتنا مع الاتحادات منسجمة وفي تناغم تام

حوار: حسن بشير

همسٌ كثيف يدور حول العمل الذي تقوم به اللجنة الأولمبية السودانية .. جدلٌ واتهاماتٌ كان لابّد أن نضعها على طاولة سكرتير اللجنة الأولمبية، حسام هاشم فكانت الحصيلة التالية:

بداية حدّثنا عن مخرجات الجمعية العمومية الأخيرة .. كيف تراها بنظرك؟

_ الجمعية العمومية كانت ناجحة بمعنى الكلمة وتمّ خلالها إجازة تقرير الأداء للعام السابق والميزانية المراجعة بواسطة المراجع العام كما تمّت إجازة ميزانية 2020.

_ الجمعية العمومية كانت ناجحة بمعنى الكلمة وتمّ خلالها إجازة تقرير الأداء للعام السابق والميزانية المراجعة بواسطة المراجع العام كما تمّت إجازة ميزانية 2020. هل هذا ما تمّ فقط؟

_ لا طبعًا، أيضاً تمّ وضع بعض التوصيّات للمجلس التنفيذي من أجل زيادة الدعم المقدم لنشاطات الاتحادات الرياضية، كما تم إرجاء مناقشة النظام الأساسي لهيئة التحكيم الرياضي لمزيد من المراجعة بواسطة الاتحادات.

_ لا طبعًا، أيضاً تمّ وضع بعض التوصيّات للمجلس التنفيذي من أجل زيادة الدعم المقدم لنشاطات الاتحادات الرياضية، كما تم إرجاء مناقشة النظام الأساسي لهيئة التحكيم الرياضي لمزيد من المراجعة بواسطة الاتحادات. بصراحة رغم ذلك هناك خلافاتٍ بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية؟

_ اللجنة منسجمة جدًا مع الاتحادات وتعمل في تناغمٍ تامٍ.

_ اللجنة منسجمة جدًا مع الاتحادات وتعمل في تناغمٍ تامٍ. لكن بالمقابل علاقة اللجنة بوزيرة الشباب والرياضة البوشي ليست على ما يرام؟

_ غير صحيح.

*هناك خلافات؟

_ لا يوجد أيّ خلافٍ بيننا ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، وهي تمثّل دولة نحن جزء منها وكل ما نطالب به أن تستمع إلى الرأي الآخر وأنّ لا تعمل بمعزلٍ عن بقية مكوناتها.

_ غير صحيح. *هناك خلافات؟ _ لا يوجد أيّ خلافٍ بيننا ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، وهي تمثّل دولة نحن جزء منها وكل ما نطالب به أن تستمع إلى الرأي الآخر وأنّ لا تعمل بمعزلٍ عن بقية مكوناتها. لكنّ ما هي تحفظاتكم على قانون الرياضة؟

_ تحفّظاتنا في المقام الأول على عدم الاهتمام برأي الأولمبية في هذه المسألة وتجاهل إشراكها بصورةٍ تامة مع أن القانون هو شأن مهم جدًا وعام ويجب إشراك الجميع فيه حتى يخرج بصورةٍ تخدم البلد إذا كان الهمّ وطنيّ فعلاً فما بالك بتجاوزِ جهةٍ كاللجنة الأولمبية السودانية وعدم الردّ على مخاطباتها من الوزارة في تصرفٍ غريبٍ على مؤسسات الدولة.

_ تحفّظاتنا في المقام الأول على عدم الاهتمام برأي الأولمبية في هذه المسألة وتجاهل إشراكها بصورةٍ تامة مع أن القانون هو شأن مهم جدًا وعام ويجب إشراك الجميع فيه حتى يخرج بصورةٍ تخدم البلد إذا كان الهمّ وطنيّ فعلاً فما بالك بتجاوزِ جهةٍ كاللجنة الأولمبية السودانية وعدم الردّ على مخاطباتها من الوزارة في تصرفٍ غريبٍ على مؤسسات الدولة. هل هناك تعارض بين مواد القانون والميثاق الأولمبي؟

_ نعم هناك الكثير من المواد التي تتعارض مع الميثاق الأولمبي.

_ نعم هناك الكثير من المواد التي تتعارض مع الميثاق الأولمبي. إذن ما هو موقفكم حيال ما قامت به الوزارة؟

_ لا نطلب سوى الاستماع لوجهة نظرنا في هذا الجانب قبل التعجّل بإصدار القانون.

_ لا نطلب سوى الاستماع لوجهة نظرنا في هذا الجانب قبل التعجّل بإصدار القانون. البعض يرى بأنّ لا علاقة تجمعكم بالوزارة أصلاً؟

_ الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات مكملون لبعضهم وكلٍ يعمل من أجلّ هدفٍ واحدٍ وبالتالي لابدّ من التعاون حتى نصل إلى الغايات التي نريدها جميعُا في نهاية المطاف.

_ الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات مكملون لبعضهم وكلٍ يعمل من أجلّ هدفٍ واحدٍ وبالتالي لابدّ من التعاون حتى نصل إلى الغايات التي نريدها جميعُا في نهاية المطاف. بصراحة أنتم في الأولمبية متهمون بأنّكم أتيتم إلى المناصب عبر واجهات الحزب المخلوع؟

_ نحن ناس الرياضة وجينا بالانتخابات.

_ نحن ناس الرياضة وجينا بالانتخابات. لكنّ المؤتمر الوطني كان له دور في الجمعيات العمومية آنذاك؟

_ مشكلة حزب المؤتمر الوطني وقتها أنّه حاول أن يتدّخل في الرياضة وفشل وبالتالي لم تفلح سياسته لأنّنا قاومناها، وأتمنى أن لا تقع الحكومة الحالية في نفس المنزلق لأنّنا تعبنا عشان نجيب حكومة تحترم الديمقراطية.