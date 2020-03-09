بعثة المريخ إلى القضارف اليوم

الخرطوم: السوداني

تغادر في السابعة من صباح اليوم”الاثنين” بعثة فريق الكرة بنادي المريخ إلى مدينة القضارف لملاقاة الشرطة في بطولة الدوري الممتاز.

وسيترأس البعثة الحمراء عضو المجلس عمر محمد عبد الله، بجانب الجهاز الإداري والفني وقائمة من”20″ لاعبًا.

وقبل السفر إلى هناك، نفذّ فريق الكرة بالمريخ حصة تدريبية صباح أمس “الأحد” بملعب الخرطوم الوطني تحت إشراف الطاقم الفني التونسي أمين المسلمي وكلّ اللاعبين عدا حمزة داؤود، والريح حامد.

وسيخوض “الأحمر” مرانه الختامي بملعب القضارف وسيعمل فيه الجهاز الفني على وضع الخطط الرئيسية لمواجهة الشرطة القضارف المقرّر لها الثلاثاء ضمن المرحلة الـ”24″ من الدوري.

كشف مدرب المريخ التونسي أمين المسلمي عن رغبته الكبيرة في تحقيق انتصارٍ خارج ملعبه أمام الشرطة القضارف في المباراة التي سيخوضها غدًا في بطولة الممتاز.

وأضاف” أعتقد أن التحضيرات للمباراة جرت على قدمٍ وساق والبرنامج تمّ تنفيذه على الوجه الأكمل، وعملنا على تجهيز اللاعبين وفق ما نريد”.

وتم” نأمل أن نحصد العلامة الكاملة في مباراة الثلاثاء ونعود إلى سكة الانتصارات”.

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