بالصور .. إصابة رجل مرور في استهداف موكب حمدوك

الخرطوم: محمد أزهري

كشفت (السوداني) عن دور ضابط مرور وإصابة زميله سائق التشريفة، لحظة استهداف موكب رئيس الوزراء السوداني، د.عبد الله حمدوك” صباح اليوم “الاثنين” أسفل كبري كوبر.

وقال مصدر لـ(السوداني الإلكترونية) إن لحظة الانفجار أصيب قائد التشريفة العريف “بهاء الدين إدريس” بكسر في الترقوة، وجرى نقله إلى مستشفى ساهرون، بينما تولى الملازم أول مرور محمد الحسن، عملية تغية وتأمين سيارة رئيس الوزارء عقب الانفجار مباشرة بواسطة سيارة تابعة للشرطة الأمنية كانت ترتكز بالكبري لحظة مرور موكب “حمدوك” وأوضح المصدر أن الضابط أشرف على على إنزاله من السيارة وصعوده إلى سيارة أخرى، وإفساح المجال لمرورها بسلام.