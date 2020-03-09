التربية: تم تسريب إمتحانات الثانوية وستتم إعادتها

الخرطوم: تسنيم عبد السيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة عن اعادة إمتحانات الصفين الثاني والاول ، ابتداءًا من يوم الاحد المقبل ١٥/٣/٢٠٢٠ حتى الاربعاء ١٨/٣/٢٠٢٠ .

وذلك بعد ثبوت تسريب خمسة مواد للصف الثاني ( الكيمياء ، اللغة العربية ، الرياضيات ، الجغرافيا والتاريخ ) ومادتين للصف الاول ( القران الكريم ، الاحياء ) .

وبحسب البيان الصادر عن ادارة المرحلة الثانوية والذي تحصلت ( السوداني) على نسخة منه انه تم السطو على مخزن الامتحانات بإحدى مدارس محلية الكاملين ، وقبل ذلك ماحدث في الامتحان التجريبي من تسريب مرتب لهذه الامتحانات ، واعتبر البيان ان مايحدث ماهو الا محاولة فاشلة لعرقلة برنامج تفكيك التمكين وازالة بقايا نظام الانقاذ والذي بدأ بالوزارة منذ تولي مديرها العام الاستاذ عمرالسنوسي (عن لجنة المعلمين ) . ولفت البيان الى ان ان وزارة التربية بالجزيرة تعتبر من اكثر الوزارات التي عانت من التمكين في العهد البائد .

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