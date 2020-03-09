باني: سنؤجل مباريات الهلال والمريخ

الخرطوم: السوداني

أكد المهندس الفاتح باني، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، أن الدوري الممتاز لن يتوقف، بسبب تفريغ مجموعة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لبرنامج إعداد المنتخب لمواجهتي غانا بمارس الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وأوضح الفاتح باني أن مباريات الدوري الممتاز لن تتوقف، بسبب برنامج إعداد منتخبنا لمباراتي غانا والذي سوف يبدأ تنفيذه يوم 12 مارس الجاري، وسوف يتم تأجيل المباريات لفريقين فقط، هما الهلال والمريخ، وذلك بسبب كثرة اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر منهما”.

وأضاف: “لائحة الدوري الممتاز، تنص على تأجيل مباريات أي فريق ينضم منه للمنتخب أكثر من 3 لاعبين”.

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