رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول يلتقيان مدير جهاز المخابرات المصري

الخرطوم: السوداني

التقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، كل علي حدا ، بالقصر الجمهوري اليوم ،مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل.

وأوضح مدير المخابرات الوطني الفريق أول جمال عبد المجيد، أن مدير المخابرات العامة نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الي شقيقة الرئيس عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

و قال عبد المجيد ان الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني اليوم ودعمها لاستقرار السودان.

واضاف مدير المخابرات الوطني أن لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية. والدولية.