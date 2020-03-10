أفورقي : محاولة إغتيال رئيس الوزراء “عمل بغيض”

الخرطوم: السوداني

أعلن الرئيس الاريتري أسياس أفورقي، دعم بلاده وتضامنها مع السودان، في تعهدات الحكومة السودانية لإصلاح ما خلفه النظام السابق من أجل تعزيز رفاهية الشعب السوداني ولصالح دعم الإستقرار بالمنطقة.

و قال افورقي بحسب وكالة انباء إريترية ، إن محاولة إغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عمل بغيض يؤكد أن قوى الظلام ورعاتها على استعداد لاتخاذ تدابير اسقاط التغييرات الايجابية بالسودان وعكس مساراتها.

وأكد في رسالة إلى رئيس المجلس السيادي الإنتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم “الثلاثاء” بحسب يماني قبرمسمل وزير الاعلام، الناطق باسم الحكومة الاريترية، إدانة إريتريا للعملية التي وصفها بالعمل الجبان.

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