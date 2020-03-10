شوتايم: هذا مشهد تمثيلي لدور ” عريس” وليس زواجًا حقيقيًا

الخرطوم: تسنيم عبدالسيد

نفى الناشط الإعلامي إبراهيم شوتايم خبر زواجه الذي إنتشر على نطاق واسع وتناقلته الأسافير على إثر إنتشار صورة له ممسكًا بيد عروس يرتدون زي ” الجرتق” أحد عادات السودانيين في طقوس الزواج.

من جانبه أوضح الناشط الإعلامي شوتايم أن هذه الصورة تعود للعام ٢٠١٤م عندما كان يمثل دور ” عريس” في أسبوع التراث بجامعة الخرطوم، لعكس الثقافة السودانية، وقال في توضيح بصفحته الرسمية ب” فيسبوك” إن الصورة قديمة وأُعيد نشرها، يذكر أن عدد من الصفحات الرسمية المتابعة بمواقع التواصل الإجتماعية أخذت الخبر على محمل الجد وتواترت آلاف التهاني والتبريكات للناشط الإعلامي إبراهيم شوتايم.