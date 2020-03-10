شاهد بالصورة|| انتقاد لـ ” ديكور بتلفزيون السودان” يتسبب في إصدار قرار بتغيير جميع ديكورات التلفزيون

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

لاقى شكل تصميم ديكور بدائي لأحد البرامج بتلفزيون السودان القومي انتقاداً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، مما استدعى المدير العام للتلفزيون، الأستاذ ” لقمان أحمد” بالتوجيه بتغيير جميع الديكورات.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد سخروا من شكل الديكور قائلين: ” الناس تعبانه سنة كاملة نظافة في الشوارع وصيانة، في النهاية يجوا تلفزيون السودان يشيلوا الانترلوك، يعملوه ديكور في الاستديو”.

وعلمت “السوداني الإلكترونية” أن مدير التلفزيون الجديد، قام بزيارة الاستديوهات مساء الثلاثاء، على خلفية هذه الانتقادات، ووجه بتغيير جميع الديكورات.

يُذكر أن المدير العام للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون الجديد الاعلامي ” لقمان أحمد” القادم من البي بي سي، قد استلم مهامه رسميا بالتلفزيون الخميس الماضي، وسط ترحيب كبير من العاملين.