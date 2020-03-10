مساعد وزير الخزانة الأمريكية:  الولايات المتحدة مشفقة على الوضع الامني في السودان

الخرطوم: السوداني

كشف مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال دونلنذى عن إن الولايات المتحدة ستدفع بخبراء أمنيين لكشف حقيقة الهجوم على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

و أعلن لدي لقائه بوزير الدفاع السوداني برفقة الملحق العسكري اليوم ” الثلاثاء” عن توجيه الخزانة الأمريكية لتقديم الدعم الممكن للسودان في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومحاربة تجارة وغسيل الأموال.

و أكد ان الولايات المتحدة مشفقة عليه وسوف تقدم الدعم لمواجهة الصعوبات ,داعيا للتعاون المشترك بين المكون العسكري والمدني لتوفير متطلبات المرحلة الانتقالية خاصة في مجال النهوض بالاقتصاد السوداني

من جانبه أكد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء نذير الإهتمام لتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله وعمليات غسيل الأموال.

داعيا الولايات المتحدة لتعاون مع السودان في هذه المرحلة و دعم الإمكانيات المادية والتدريبية من وسائل وطرق مكافحة للأجهزة الأمنية السودانية .