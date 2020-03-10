اتفاق بين الحكومة و مسار دارفور  على نظام حكم اقليمي

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام محمد حسن التعايشي, ان وفدا الحكومة وقيادات مسار دارفور اتفقا على العودة إلى نظام الحكم الاقليمي الفيدرالي فى السودان و قيام مؤتمر قومي للحكم خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام.

و اكد التعايشي في تصريحات صحفية اليوم ” الثلاثاء” بجوبا ان الطرفان توافقا على أهداف المؤتمر وسلطاته وطريقة المشاركة فيه، وأن يناقش قضية الحكم الاقليمى لكل السودان مشيرا الى أن النقاش بين وفد الحكومة وقادة مسار دارفور سيستمر فى ملف التعويضات، و سيننهي النقاش فى ورقة السلطة والتعويضات في الثالث عشر من مارس الجاري ومن ثم الدخول فى ورقة الثروة والمقرر لها ثلاثة أيام ، واخيرا ورقة الترتيبات الأمنية, منوها الى نهاية النقاش في كل الملفات في نهاية مارس الجاري.

في سياق قال كبير المفاوضين فى مسار دارفور احمد تقد لسان ، أن مهام مؤتمر الحكم الذى اتفقت عليه تحديد سلطات وصلاحيات وهياكل الحكم الاقليمي، ورسم الحدود الإقليمية، مضيفا أن هناك اتفاق مع الحكومة على سلطات وصلاحيات حكومة إقليم دارفور، مشيرا الى أن مؤتمر الحكم القومى اذا توصل الى صلاحيات وسلطات إضافية، سيسرى ذلك على كل السودان بما فيه دارفور وإذا اختلفت الصلاحيات والسلطات الممنوحة لكل الأقاليم مع السلطات والصلاحيات المتفق عليها مع الحكومة السودانية بشأن دارفور تستمر الحكومة الإقليمية لدارفور بعد إنشائها فى ممارسة السلطات والصلاحيات بموجب الاتفاق المبرم مع الحكومة.