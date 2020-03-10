عاجل|| صندوق النقد الدولي يحث الحكومة السودانية على تحرير سعر الصرف ورفع الدعم

صندوق النقد الدولي يحث حكومة السودان على تحرير سعر الصرف لإزالة التشوهات التي تعيق النمو والاستثمار باعتبارها تدفع التنافسية و تقضي على أسعار الصرف المتعددة وتعزز استقلالية البنك المركزي وعائدات الخزينة. دعا البنك ايضا لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود.
صندوق النقد الدولي يحث حكومة السودان على تحرير سعر الصرف لإزالة التشوهات التي تعيق النمو والاستثمار باعتبارها تدفع التنافسية و تقضي على أسعار الصرف المتعددة وتعزز استقلالية البنك المركزي وعائدات الخزينة. دعا البنك ايضا لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود.
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