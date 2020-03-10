عاجل|| صندوق النقد الدولي يحث الحكومة السودانية على تحرير سعر الصرف ورفع الدعم

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By alsudani 311 0

صندوق النقد الدولي يحث حكومة السودان على تحرير سعر الصرف لإزالة التشوهات التي تعيق النمو والاستثمار باعتبارها تدفع التنافسية و تقضي على أسعار الصرف المتعددة وتعزز استقلالية البنك المركزي وعائدات الخزينة. دعا البنك ايضا لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود.

alsudani
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