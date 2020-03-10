عاجل|| صندوق النقد الدولي يحث الحكومة السودانية على عدة إجراءات لإصلاح الاقتصاد كاشفاً عن بعض المعلومات

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

حث صندوق النقد الدولي حكومة السودان على تحرير سعر الصرف لإزالة التشوهات التي تعيق النمو والاستثمار باعتبارها تدفع التنافسية و تقضي على أسعار الصرف المتعددة وتعزز استقلالية البنك المركزي وعائدات الخزينة.

كما دعا البنك لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود، مقراً بتأثير وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب على قضية إعفاء الديون .

داعيا السودان الى محاولة التوصل لاتفاق مع الدول الدائنة ودفع أقساط الديون المستحقة بشكل منتظم لصندوق النقد الدولي وزيادة الدفعيات حسبما تسمح الظروف.

‏وراجع ” الصندوق” توقعاته بشكل طفيف لنسبة النمو الاقتصادي في السودان في 2019 من 2.3%- الى 2.5%-. (في الحالتين انكماش)

وفي 2020 من 1.3%- الى 1.2%- (في الحالتين انكماش).

‏وقال ان الدين الخارجي للسودان بلغ 56.3 مليار دولار في 2019 و 57.5 مليار دولار في 2020.

موضحاً أن احتياطي العملات الاجنبية 1.2 مليار دولار في 2019 و 1.1 مليار دولار (في 2017 كان 700 مليون دولار و في 2018 900 مليون دولار)، 2019: 1.7 شهر واردات،2020: 1.5 شهر واردات.

وحذر من هشاشة وضع البنوك السودانية بسبب ارتفاع نسبة القروض المتعثرة و انخفاض كفاية راس المال وان الغرامات الأمريكية الباهظة على البنوك الدولية في 2014 ساهمت في انخفاض حاد في خطوط البنوك المراسلة مع البنوك السودانية.

وقال ان احجام البنوك الدولية في العالم عن التعامل مع السودان رغم رفع العقوبات الاقتصادية سببه مسألة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف الآليات لدى هذه البنوك للتعامل معها بالإضافة لوجود اسم السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب.

وكشف الصندوق عن 16 من اصل 37 بنكا في السودان لا يوجد لديها اصول كافية من العملات الأجنبية لتغطية الالتزامات وان 6 بنوك لديها ما هو أقل من الحد الأدنى المسموح به.

واعتبر صندوق النقد أن ميزانية 2020 توسعية و متفائلة فيما يختص بتوقعات الايرادات، وان فجوة ضخمة في المالية العامة اذا لم تتحقق التوقعات، وان الحكومة تنتظر مؤتمر المانحين لتتضح الصورة حول المساعدات الخارجية.