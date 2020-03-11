“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء 11 مارس 2020م

السوداني
* مجلس الوزراء:”3″ آلاف جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين
* قوى الحرية تدعو الشعب للصبر وحميدتي يتنحى عن رئاسة آلية إدارة الأزمة الاقتصادية
* معلومات مثيرة عن محاولة اغتيال حمدوك
* اتفاق بجوبا على العودة لحكم الأقليم بالسودان
* المركزي يجمّد حسابات”128″ شركة وأفراد
* توالي المواقف الدولية والإقليمية المندّدة بالهجوم على موكب حمدوك
الانتباهة*
* “الانتباهة” تكشف معلوماتٍ خطيرة بشأن عبوة تفجير موكب حمدوك
* النائب العام: تورّط أجانب في محاولة اغتيال رئيس الوزراء
* حجز حالة اشتباه بـ”كورونا” في سواكن
* الري: مشروع الجزيرة يعيش فوضى
* واشنطن: لا عوائق قانونية تمنع الشركات الأمريكية دخول قطاع الطاقة السوداني
* واشنطن: نحن على استعداد لمساعدة الحكومة السودانية قدر الإمكان
الحداثة
* الضعين تستقبل”قطار السلام” المتجه من الخرطوم إلى الجنينة
* حريق ضخم بسوق الخضروات بالأبيض يخلّف خسائر مادية
* المفوّض السامي لشؤون اللاجئين يصل البلاد اليوم
* الصحة تنفي حجر معدنين قادمين من الحدود المصرية الليبية
* العثور على جسم غريب داخل مدرسة بحي الموردة في أم درمان
* خلافات تؤدّي إلى عدم قبول رئاسة”حميدتي” للآلية الاقتصادية
الصيحة
* خبراء أمريكان لكشف محاولة اغتيال حمدوك
* اتّجاه لتعديل بداية العام الدراسي
* الشرطة: متفجّرات المحاولة الفاشلة مصنوعة محليًا
* منتخبنا الوطني مهدّد بفقدان خدمات نجمه بسبب”كورونا”
* قرار بإنشاء جهاز للأمن الداخلي
* وزير المالية: سنقوم بمراجعة كلّ الشركات الحكومية
* إحباط محاولة تهريب”6″ كيلو كوكايين بحوزة أجنبية
* الحركة الشعبية تطالب بـ”40%” للمرأة في السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية
الجريدة
* الشرطة: المادة المتفجّرة في محاولة اغتيال حمدوك مصنوعة محليًا
* كشف امتحانين يطيح بمدير الأساس بغرب كردفان
* العثور على قنبلة داخل مدرسة بالموردة
* حمدوك رئيسًا للآلية الاقتصادية بدلاً عن حميدتي
* المركزي يحظر حسابات”128″ شركة وأسماء أعمال أبرزها رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني
الانتباهة
* “الانتباهة” تكشف معلوماتٍ خطيرة بشأن عبوة تفجير موكب حمدوك
* النائب العام: تورّط أجانب في محاولة اغتيال رئيس الوزراء
* حجز حالة اشتباه بـ”كورونا” في سواكن
* الري: مشروع الجزيرة يعيش فوضى
* واشنطن: لا عوائق قانونية تمنع الشركات الأمريكية دخول قطاع الطاقة السوداني
* واشنطن: نحن على استعداد لمساعدة الحكومة السودانية قدر الإمكان