“صحيفة السوداني” تبرز اهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء 11 مارس 2020م

السوداني

* مجلس الوزراء:”3″ آلاف جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين

* قوى الحرية تدعو الشعب للصبر وحميدتي يتنحى عن رئاسة آلية إدارة الأزمة الاقتصادية

* معلومات مثيرة عن محاولة اغتيال حمدوك

* اتفاق بجوبا على العودة لحكم الأقليم بالسودان

* المركزي يجمّد حسابات”128″ شركة وأفراد

* توالي المواقف الدولية والإقليمية المندّدة بالهجوم على موكب حمدوك

الانتباهة*

* “الانتباهة” تكشف معلوماتٍ خطيرة بشأن عبوة تفجير موكب حمدوك

* النائب العام: تورّط أجانب في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

* حجز حالة اشتباه بـ”كورونا” في سواكن

* الري: مشروع الجزيرة يعيش فوضى

* واشنطن: لا عوائق قانونية تمنع الشركات الأمريكية دخول قطاع الطاقة السوداني

* واشنطن: نحن على استعداد لمساعدة الحكومة السودانية قدر الإمكان

الحداثة

* الضعين تستقبل”قطار السلام” المتجه من الخرطوم إلى الجنينة

* حريق ضخم بسوق الخضروات بالأبيض يخلّف خسائر مادية

* المفوّض السامي لشؤون اللاجئين يصل البلاد اليوم

* الصحة تنفي حجر معدنين قادمين من الحدود المصرية الليبية

* العثور على جسم غريب داخل مدرسة بحي الموردة في أم درمان

* خلافات تؤدّي إلى عدم قبول رئاسة”حميدتي” للآلية الاقتصادية

الصيحة

* خبراء أمريكان لكشف محاولة اغتيال حمدوك

* اتّجاه لتعديل بداية العام الدراسي

* الشرطة: متفجّرات المحاولة الفاشلة مصنوعة محليًا

* منتخبنا الوطني مهدّد بفقدان خدمات نجمه بسبب”كورونا”

* قرار بإنشاء جهاز للأمن الداخلي

* وزير المالية: سنقوم بمراجعة كلّ الشركات الحكومية

* إحباط محاولة تهريب”6″ كيلو كوكايين بحوزة أجنبية

* الحركة الشعبية تطالب بـ”40%” للمرأة في السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية

الجريدة

* الشرطة: المادة المتفجّرة في محاولة اغتيال حمدوك مصنوعة محليًا

* كشف امتحانين يطيح بمدير الأساس بغرب كردفان

* العثور على قنبلة داخل مدرسة بالموردة

* حمدوك رئيسًا للآلية الاقتصادية بدلاً عن حميدتي

* المركزي يحظر حسابات”128″ شركة وأسماء أعمال أبرزها رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني

الانتباهة

* “الانتباهة” تكشف معلوماتٍ خطيرة بشأن عبوة تفجير موكب حمدوك

* النائب العام: تورّط أجانب في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

* حجز حالة اشتباه بـ”كورونا” في سواكن

* الري: مشروع الجزيرة يعيش فوضى

* واشنطن: لا عوائق قانونية تمنع الشركات الأمريكية دخول قطاع الطاقة السوداني

* واشنطن: نحن على استعداد لمساعدة الحكومة السودانية قدر الإمكان