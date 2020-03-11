بسبب قطوعات الكهرباء… إلغاء عرض فيلم (الروح الحلال)

الخرطوم:محاسن أحمد عبد الله

تم الغاء عرض فيلم (الروح الحلال) الذي كان من المفترض بثه بمركز فيصل الثقافي نسبة لانقطاع التيار المتكرر والذي يمتد لساعات طويلة، بجانب شح الوقود الذي من خلاله تدار المولدات الكهربائية. من جانبه أكد مؤلف فيلم (الروح الحلال) الاعلامي امير أحمد السيد بأنه تم توزيع رقاع الدعوة لعدد كبير من المسؤولين لحضور عرض الفيلم من بينهم مولانا إسماعيل التاج ووزير التنمية الاجتماعية ناظم سراج وآخرون وتكريم عدد من النساء مجهولي الابوين بمناسبة يوم المرأة، إلا أننا قمنا بإلغاء الموعد نسبة لانقطاع التيار الكهربائي عن المركز ومراكز اخرى مع عدم وجود وقود لتشغيل المولدات، مختتما (سيتم تحديد موعد آخر بعد استقرار التيار الكهربائي).

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